Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında bir kişi tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 59 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli yakalandı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 19,68 gram sentetik uyuşturucu, 0,56 gram eroin, gümrük kaçağı 4 bin 750 paket sigara, 144 litre alkol, 22 cep telefonu ve 9 çeşitli elektronik eşya ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





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