Şırnak'ta "Matematik Seferberliği" başlatıldı

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ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde etkinlikler yapıldı.

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak, öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında Şırnak merkezde Cumhuriyet Anadolu Lisesinde matematik koridoru oluşturuldu.

Öğrencilerin akademik ve yaşam boyu öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla okulun duvarlarına rakamlar, sayılar, geometrik şekiller, formüller ve çeşitli problemler yansıtıldı.

Matematik öğretmeni Taner Mihmat, "Matematiği anlamak hayatı anlamaktır" anlayışıyla uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Eğitimin tüm kademelerinde matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu belirten Mihmat, yaşamın kodlarının matematik okuryazarlığı artırıldığında çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini öğrencilere göstermek istediklerini belirtti.

Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesinde de düzenlenen etkinlikte, matematiği oyunlaştırarak öğrencilerin dersten keyif almaları ve akran öğretimi tekniğiyle konuyu öğrenmeleri amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, matematik seferberliğiyle öğrencilerde matematik önyargısının kırmak üzere güzel bir etkinlik yaptıklarını belirtti.



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