Cizre'de köy okulları arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde köyler arasında düzenlenen futbol turnuvasında Çavuş Ortaokulu birinci oldu.
İlçede faaliyet yürüten özel bir okulun ev sahipliğinde yapılan "Köy Okulları Arası Futbol Turnuvası"nda Çavuş Ortaokulu birinci, Şabani Ortaokulu ikinci, Sulak Ortaokulu da üçüncü oldu.
Turnuvada dereceye giren takımlara İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik ve Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından kupa ve madalya verildi.
Turnuvaya katılan tüm okulları tebrik eden Tetik, turnuvanın dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun olarak sona erdiğini ifade etti.