Şırnak'ta yavru kedilere sahip çıkıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç çarpması sonucu ölen kedinin yavrularına Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bakıyor.

Temizlik ve sağlık kontrolünden geçirilen kedileri kurum görevlileri elleriyle besledi.

Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, yavrulara titiz bir şekilde bakıldığını söyledi.

İnan, "3 ay önce anneleri araç çarpması sonucu ölen 5 kedi yavrusunu kurum olarak sahiplendik. Zor durumda olan yavrularımızı ilçemizde görevli veteriner hekimimizle müdürlüğümüze getirdik. Hemen bakımlarını yaptırdık, gerek kurumda gerek evde 3 ay boyunca bakıldı ve hayata tutundular." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.