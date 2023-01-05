Şırnak'ta yavru kedilere sahip çıkıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç çarpması sonucu ölen kedinin yavrularına Uludere Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri bakıyor.
Temizlik ve sağlık kontrolünden geçirilen kedileri kurum görevlileri elleriyle besledi.
Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, yavrulara titiz bir şekilde bakıldığını söyledi.
İnan, "3 ay önce anneleri araç çarpması sonucu ölen 5 kedi yavrusunu kurum olarak sahiplendik. Zor durumda olan yavrularımızı ilçemizde görevli veteriner hekimimizle müdürlüğümüze getirdik. Hemen bakımlarını yaptırdık, gerek kurumda gerek evde 3 ay boyunca bakıldı ve hayata tutundular." ifadelerini kullandı.