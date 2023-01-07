Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçının hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, yarın sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacağı 14. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Başentrenör Şahin, AA muhabirine, ikinci yarının ilk haftasındaki Fenerbahçe HDI Sigorta maçını seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin geçen sezonki gibi ilk 8 içerisinde yer almak olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İlk yarıyı 5 galibiyet ve 18 puanla 9'uncu sırada tamamladık. Bu devre arasında takımımız ikinci yarıya iyi hazırlandı. Çok zorlu bir periyot bizi bekliyor. Ligde iyi takımlar var. Yarın ikinci yarıya kendi sahamızda başlayacağız. Fenerbahçe HDI Sigorta iyi bir takım ve iyi oyunculara sahip. Biz de iyi bir takımız. Geçen sene yakaladığımız başarıyı tekrarlamak adına yarınki maçı saha ve seyircimiz karşısında kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk yarıdan daha fazla puan alarak ilk 8 içerisinde yer almak."

Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu da Fenerbahçe HDI Sigorta maçının zor geçeceğini bildiklerini belirterek, buna göre hazırlandıklarını, kazanmak istediklerini dile getirdi.

Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'de Şırnak Spor Salonu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Şırnak'ta yoğun sis etkili oldu
Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları havadan ...
Şırnak'ta yavru kedilere sahip çıkıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta yavru kedilere sahip çıkıldı
Cizre'de köy okulları arasında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Cizre'de köy okulları arasında düzenlenen futbol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.