Şırnaklı kadınlar hazırladıkları ürünleri satma imkanını kooperatifle buldu

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ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ta kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, hazırladıkları ürünleri satma imkanı buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle 9 üretici kadının öncülüğünde bir yıl önce "Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi" kuruldu.

Üye sayısı 25'e ulaşan kooperatifle ürün yelpazesini genişleten kadınlar, ayva, nar ve elma reçellerinin yanı sıra kurutmalık, erişte ve mantı ile çeşitli hediyelik eşyaları kurdukları satış ofisinde satışa sunuyor.

Kooperatif Başkanı Ayşe Ayter, AA muhabirine, TOBB öncülüğünde kentte bir ilk olan kadın kooperatifi ile çalışkan kadınları bir çatı altında toplamak istediklerini söyledi.

Geçen yıldan bu yana faaliyette olan kooperatifin üretim yeri ve satış ofisini kurduklarını kaydeden Ayter, üretim yerinde kadınlar tarafından turşu, reçel, mantı ve erişte yapıldığını, ürünleri satış ofisinde müşterilerin beğenisine sunduklarını belirtti.

Satış ofisinde şu an 60'ı aşkın ürünün bulunduğunu belirten Ayter, "Burada sadece üye kadınlarımızın yaptıkları ürün yok, evlerinde çeşitli ürünler yapan kadınların getirdiği malzemelerin de satışını yapıyoruz." dedi.

Ayter, belde ve köylerde de üretim yerleri açmak istediklerini, amaçlarının yurt dışına açılmak olduğunu dile getirdi.

Üretim yerinde 20 kadının çalıştığını ifade eden Ayter, şöyle konuştu:

"Kadınların yüzündeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz. Ürettikleri ürünü kavanozlarda satışa sunmalarını görmeleri çalışma şevklerini de artırıyor. Kadınların istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kooperatifte çalışan Hazal Ercan da kadın arkadaşlarıyla reçel, turşu, erişte ve mantı gibi birçok ürünü hazırladıklarını söyledi.

Üretim yerinde çok güzel bir ortam oluşturduklarını anlatan Ercan, "Aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Burası bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

Dilvin Gök ise kooperatif çatısı altında çalışmanın mutluluğunu yaşadıklarını, hazırladıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağladıklarını belirtti.

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