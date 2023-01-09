Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüphe hakkında işlem yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 7,27 gram sentetik uyuşturucu, 17,47 gram toz esrar, 5,86 gram eroin, gümrük kaçağı 1950 paket sigara ve 16 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.