Uludere'de köy yaşam merkezlerinde kurslara ilgi

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ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesinde kullanılmayan eski 5 okulun dönüştürüldüğü köy yaşam merkezlerinde açılan kurslar ilgi görüyor.



Kullanılmayan köy okulların dönüştürüldüğü köy yaşam merkezlerinde açılan kurslarda vatandaşlara eğitim imkanı sunuldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, k​​​​​​ısa sürede açılan 10 kursa 98 vatandaşın katılım sağladığını belirterek, kurslarla köylere yeni bir soluk getirildiğini söyledi.



Demirtaş, "Yetişkinler ve çocuklar aynı eğitim çatısı altında bir araya geliyor. Amacımız tüm köylerimize en iyi imkanlarla donatılmış derslik ve atölyelerle daha çok kurs imkanı sağlamak. Köylerimizdeki tüm vatandaşlarımıza her alanda ulaşmak istiyoruz." dedi.







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