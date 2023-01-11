İdil Belediyesinden, bebek sahibi olan ailelere destek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - İdil Belediyesi, bebek sahibi olan ailelere yenidoğan bebek seti hediye ediyor.



İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, aileleri evlerinde ziyaret ederek, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yenidoğan bebek seti hediye etti.



Projeyle yeni doğan bebeklerin belediyenin ilk hizmeti ile tanıştırdıklarını belirten Özsoy, belediyelerin, insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet veren, insana yatırım yapan kurumlar olduğunu söyledi.



Özsoy, şöyle konuştu:



"Proje anne baba olmuş hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Ekiplerimiz ayrım gözetmeksizin doğum yapmış anneleri evlerinde ziyaret ederek, ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunup bebek bakım setini hediye edecek. Minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.