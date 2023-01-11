İdil Belediyesinden, bebek sahibi olan ailelere destek

ŞIRNAK (AA) - İdil Belediyesi, bebek sahibi olan ailelere yenidoğan bebek seti hediye ediyor.
İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, aileleri evlerinde ziyaret ederek, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yenidoğan bebek seti hediye etti.
Projeyle yeni doğan bebeklerin belediyenin ilk hizmeti ile tanıştırdıklarını belirten Özsoy, belediyelerin, insanın doğumundan ölümüne kadar insana hizmet veren, insana yatırım yapan kurumlar olduğunu söyledi.
Özsoy, şöyle konuştu:
"Proje anne baba olmuş hemşerilerimizin mutluluklarına ortak olmak ve belediyemizin yanlarında olduğunu göstermek istedik. Ekiplerimiz ayrım gözetmeksizin doğum yapmış anneleri evlerinde ziyaret ederek, ailelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunup bebek bakım setini hediye edecek. Minik yavrularımıza hayırlı ve sağlıklı bir ömür diliyorum."