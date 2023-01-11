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Şırnak Valisi Bilgin, 2022 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi

AA

Şırnak Valisi Bilgin, 2022 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmaları paylaştı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Vali Bilgin, geçen yıl terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 62 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bilgin, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonların bilançosuna da değinerek, "333 sığınak, barınak, mağara ve depo tespit edildi. Bunlar olay yerinde imha edildi. 171 silah, bu silahlara ait 45 bin 35 mühimmat ve 474 el bombası, 67 el yapımı patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan madde ele geçirildi." dedi.

İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ilgili yürüttüğü çalışmalarla ilgili Bilgin, 13 operasyonda yakalanan 755 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Bilgin, operasyonlarda 6 şüphelinin tutuklandığını, 749 şüphelinin serbest bırakıldığını anlatarak, "Operasyonlarda 33 kilo 515 gram kubar esrar, 264 gram toz esrar, 95 gram eroin, 33 kilo 223 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram kokain, 245 litre asit, 482 uyuşturucu nitelikte hap, gümrük kaçağı 301 bin 846 paket sigara, 27 bin 281 kilogram çay, 941 litre alkol, 31 bin 708 litre akaryakıt, 569 tarihi sikke, 505 cep telefonu, 20 bin makaron, 334 elektronik eşya, 59 bin 378 inşaat malzemesi, 1032 çift ayakkabı, 420 kol saati, 3 kalaşnikof ve 8 tabanca ele geçirildi." dedi.

Vali Bilgin ayrıca geçen yıl içerisinde 223 projenin hayata geçirildiğini ve toplam 509 milyon 164 bin 657 lira harcama yapıldığını sözlerine ekledi.

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