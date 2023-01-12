Şırnak Milli Eğitim Müdürü Tetik, Cizre'de köy yaşam merkezini ziyaret etti

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Cizre ilçesindeki köy yaşam merkezini ziyaret etti.



Kurtuluş köyünde eski okul binasının dönüştürüldüğü köy yaşam merkezlerinde kadınlara yönelik hem mesleki eğitim veriliyor hem de sosyal etkinlikler düzenleniyor.



İl Millî Eğitim Müdürü Tetik beraberinde İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke ile çocuk, genç ve yetişkinlerin aynı mekanda eğitim gördüğü Kurtuluş Köyü Yaşam Merkezini ziyaret etti.



Tetik, ilçede kullanılmayan 2 köy okulunun köy yaşam merkezlerine dönüştürüldüğünü belirterek, bu alanları aktif eğitim birimleri olarak kullandıklarını aktardı.



Hayat boyu öğrenme anlayışı ile her zaman her yerde herkes için eğitim felsefesinin hayat bulduğu merkezlerde eğitim verildiğine işaret eden Tetik, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bu projeye öncülük eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile projeye destek veren Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.









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