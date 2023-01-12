Habur Çayı'nda yüzen su samurları cep telefonuyla görüntülendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta iki su samurunun Beytüşşebap ilçesindeki Habur Çayı'nda yüzdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Beytüşşebap'ın Günyüzü köyü mevkisindeki Habur Çayı kenarında yürüyüş yapan vatandaşlardan Sıddık Şeker, suda iki hayvanın yüzdüğünü fark etti.

Şeker'in cep telefonuyla kayıt altına aldığı hayvanların, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru olduğu belirlendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, görüntülerin kendilerine gönderildiğini belirterek bu türün son yıllarda Cizre Nehri, Nerduş Deresi ve Habur Çayı'nda görüldüğünü söyledi.

Kalay, vatandaşların bu tür hayvanlarla karşılaştıklarında onlara zarar vermemesi gerektiğini belirterek "Bu hayvanları fark ettiklerinde mutlaka bize ya da jandarmaya haber vermelerini rica ediyoruz. Bütün hayvanları korumak insani ve vicdani görevimiz. Ayın zamanda ekolojik sistem için de çok büyük önem arz etmekte." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.