Habur Çayı'nda yüzen su samurları cep telefonuyla görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Habur Çayı'nda yüzen su samurları cep telefonuyla görüntülendi

AA

Habur Çayı'nda yüzen su samurları cep telefonuyla görüntülendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta iki su samurunun Beytüşşebap ilçesindeki Habur Çayı'nda yüzdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Beytüşşebap'ın Günyüzü köyü mevkisindeki Habur Çayı kenarında yürüyüş yapan vatandaşlardan Sıddık Şeker, suda iki hayvanın yüzdüğünü fark etti.

Şeker'in cep telefonuyla kayıt altına aldığı hayvanların, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru olduğu belirlendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, görüntülerin kendilerine gönderildiğini belirterek bu türün son yıllarda Cizre Nehri, Nerduş Deresi ve Habur Çayı'nda görüldüğünü söyledi.

Kalay, vatandaşların bu tür hayvanlarla karşılaştıklarında onlara zarar vermemesi gerektiğini belirterek "Bu hayvanları fark ettiklerinde mutlaka bize ya da jandarmaya haber vermelerini rica ediyoruz. Bütün hayvanları korumak insani ve vicdani görevimiz. Ayın zamanda ekolojik sistem için de çok büyük önem arz etmekte." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre'de polisten esnaf ve vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyarı
YEREL HABERLER Cizre'de polisten esnaf ve vatandaşlara sahte para ve ...
Şırnak Milli Eğitim Müdürü Tetik, Cizre'de köy yaşam merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Şırnak Milli Eğitim Müdürü Tetik, Cizre'de köy yaşam ...
Şırnak Valisi Bilgin, 2022 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Bilgin, 2022 yılında yapılan ...
İdil Belediyesinden, bebek sahibi olan ailelere destek
YEREL HABERLER İdil Belediyesinden, bebek sahibi olan ailelere ...
Şırnak'ta 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 5 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Uludere'de köy yaşam merkezlerinde kurslara ilgi
YEREL HABERLER Uludere'de köy yaşam merkezlerinde kurslara ilgi
Cizre'de öğrenciler tekerlekli sandalye için plastik kapak topladı
YEREL HABERLER Cizre'de öğrenciler tekerlekli sandalye için plastik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.