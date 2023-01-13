Şırnak'ta tedavisi tamamlanan 2 kuş doğaya salındı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta vatandaşlar tarafından bitkin bulunan turaç ve kızıl şahin, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Kentte farklı tarihlerde arazide bitkin bulunan kızıl şahin ve turaç kuşu, Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen hayvanlardan turaç kuşu Silopi ilçesinde, kızıl şahin Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, doğada bitkin bulunan kuşların, gerekli bakım ve tedavinin ardından doğaya bırakılacak seviyeye geldiğini söyledi.

Kalay, "Şu an ünitemizde 2 kızıl şahin, kerkenez ve kınalı kekliğin tedavisi devam etmektedir. Bunlar da veteriner hekim gözetiminde rehabilitasyon ve tedavileri tamamlandığında doğal yaşam alanlarına bırakılacak." dedi.

​​​​​​​Hayvanları duyarlılık göstererek kendilerine teslim eden vatandaşlara teşekkür eden Kalay, arazide yaralı ve bitkin bulunan hayvanların ekiplerine bildirilmesini istedi.





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