Şırnak'ta öğrencilere atkı, bere ve eldiven hediye edildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 36 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenol Akar'ın adının verildiği okulun öğrencilerine atkı, bere ve eldiven hediye edildi.

Merkeze bağlı Yoğurtçular köyünde şehidin ismini taşıyan Şehit Öğretmen Şenol Akar İlköğretim Okulundaki 26 öğrenciye, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince atkı, bere ve eldiven dağıtıldı.

Derneğin 12. yılında şehidin ismi verilen okulun öğrencilerini sevindirmek istediklerini kaydeden Atan, şunları kaydetti:

"Derneğimizin kuruluş yılı dolaysıyla hedefimiz il genelinde kırsal alandaki bin öğrencimize ulaşmaktır. Şehidin annesi Meliha Akar'ı aradık. Bu uygulamamız nedeniyle çok mutlu oldu. Dernek olarak eğitimin, eğitmenin ve çocuklarımızın yanında olduk ve geleceğin annelerine ve çocuklarının yanında olmaya devam edeceğiz."





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