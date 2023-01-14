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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyespor, Altekma maçının hazırlıklarını tamamladı

AA

Cizre Belediyespor, Altekma maçının hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda İzmir ekibi Altekma ile yapacağı 15. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Takımın sportif direktörü ve menajeri Cenk Yılmaz, AA muhabirine, ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı kendi sahalarında yenmenin kendilerine büyük moral kazandırdığını söyledi.

Yarın deplasmanda İzmir ekibi Altekma ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Takım olarak şu an çok iyi bir durumdayız. Fenerbahçe gibi büyük bütçeli ve şampiyonluğun favorilerinden birini yenmek bizim için çok iyi oldu. Takıma öz güven geldi. İlk yarıda aslında tam istediğimiz bir seviyeyi yakalayamamıştık. İkinci yarıya iyi başladık ve bunu sürdürmek için Altekma maçını kazanmamız gerekiyor. Bunu ve daha fazlasını yapabilecek gücümüz var. Geçen yıl güzel başarılar elde ettik. Bu yıl da bunu tekrarlamak ve bu başarının tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz."

Takım oyuncularından Kemal Kayhan da takımın Fenerbahçe'yi yenerek ikinci yarıya galibiyet ile başladığını belirterek, Altekma karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını, maçı kazanmak istediklerini aktardı.

Takım daha sonra Şerafettin Elçi Havalimanında uçakla İzmir'e hareket etti.

Cizre Belediyespor, yarın saat 16.00'da İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Altekma'ya konuk olacak.



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