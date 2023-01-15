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Şırnak'ta muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

AA

Şırnak'ta muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde muhtarlara Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim veriliyor.

Anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitim veren Aile Okulu Projesi'ne muhtarlar da dahil edildi.

Bu kapsamda Uludere'deki Nilüfer Anaokulu'nun konferans salonunda düzenlenen eğitime katılan 34 muhtara, Aile Okulu Projesiyle belirlenen 14 alanda eğitim verildi.

Bu eğitim ile muhtarların temsil güçlerinin desteklenmesi, aileleriyle iletişimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Eğitim veren rehber öğretmen Cansu İçdi, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Aile Okulu Projesi'nin hem ailelere hem de muhtarlara yönelik çalışmalar düzenlediğini belirterek, muhtarların, ailelerle sıkı bir iletişim halinde olduğunu, bu eğitim sayesinde ailelerle ve gençlerle daha doğru iletişim kurup, her zorlukta onların yanlarında olacaklarını ifade etti.

Şenoba beldesi Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Serdar Bulut, bu eğitimlerin hem kendileri hem de ulaştıkları toplum açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Görevleri gereği ailelerle birebir görüşüp, sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini, iletilen sorunları çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını anlatan Bulut, eğitimlerin bu ilişkilere olumlu katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.


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