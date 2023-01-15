Cizre'de muhtarlara Aile Okulu Projesi kapsamında eğitim verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhtarlara Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Aile Okulu Projesi" kapsamında eğitim veriliyor.



Anne babalara, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardımın aralarında bulunduğu 14 farklı konuda eğitim veren Aile Okulu Projesi'ne muhtarlar da dahil edildi.



Bu kapsamda Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitime, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi ve 42 muhtar katıldı.



Gayirinal, güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum hedefiyle aile değerleri, aile içi iletişim, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığının da aralarında bulunduğu 14 farklı konuda muhtarlara çok yönlü eğitim verileceğini söyledi.



Aile Okulu Projesi sayesinde ilçe genelinde açılan 115 kursta toplam 3 bin 204 aileye ulaştıklarını ifade eden Gayirinal, “Aile kurumunun sağlamlaşması ve mutlu ailelerin iyi nesiller yetiştirmesine katkıda bulunulması amacıyla merkezdeki muhtarlarımız için ilk ders zilini çalarak eğitim vermeye başladık." dedi.



Gayirinal, desteklerinden dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke'ye teşekkür etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.