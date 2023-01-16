Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi Konferans Salonunda Vali Osman Bilgin başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2022'de kentte yapılan yatırımlar ile yerel ve bölgesel konular değerlendirildi.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, kent genelinde 420 proje ve işin yürütüldüğünü, bunun bütçesinin de 20 milyar 114 milyon 342 bin lira olduğunu belirtti.



420 projeden 183'ünün tamamlandığını kaydeden Bilgin, "97 proje üzerinde çalışmalar devam etmekte. 55 proje ve iş için ihale beklenilmekte olup, 85 proje ve işe henüz başlanılamamıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ilgili kurumların temsilcileri de sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

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