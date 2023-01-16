Şehit Esma Çevik'in ailesi Şırnak'ta şehidin isminin verildiği petrol kuyularını gezdi

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ŞIRNAK (AA) - Şehit Esma Çevik'in annesi ve kız kardeşi, Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde üretim çalışmaları başlatılan ve şehidin isminin verildiği petrol kuyularını gezerken duygusal anlar yaşadı.

İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği bölgede, petrol üretimi devam ediyor.

Akçay ve Kayaboyun köyleri arasında üretim çalışmalarının sürdüğü Esma Çevik kuyularına şehidin annesi Nebahat ve kız kardeşi Esra Çevik, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Hatice Atan ile geldi.

Petrol sahasını gezen aile duygusal anlar yaşadı ve sahada şehit Çevik adına oluşturulan anıt alanında hatıra fotoğrafı çekti.

Aile daha sonra petrol alanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Anne Nebahat Çevik, AA muhabirine, telefon aracılığıyla yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Petrol alanını kızı Esra ile gezerken çok duygulandığını belirten Çevik, duygularını şöyle dile getirdi:

"Kızımın anıtını görünce çok duygulandım. Tabii ki ben bir anneyim içim de yandı ve yanacak. Bu bölgede kızım çok sevilmiş izne gelince de hep buradaki insanları anlatıyordu. Gerçekten 2 gün kaldım ama kızımın söylediği kadar varmış. Beni ağırladılar, bağırlarını bastılar saygı ve hürmet gösterdiler. Buradaki komutanlarımıza, Valimize ve diğer ilgili arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Petrol kuyularında isminin yaşatılması bizi çok sevindirdi, gururlandırdı. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum."

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