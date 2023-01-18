Şırnak'ta hazırlanan projeyle plastik kullanımının azaltılması hedefleniyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık desteğiyle plastik kullanımını azaltmak amacıyla öğrencilere yönelik "Sıfır Plastik Projesi" başlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçede farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Sıfır Plastik Projesi" hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Proje kapsamında ilçede pilot okul seçilen Milli Egemenlik İlkokulunda Çöpüne Sahip Çık Vakfınca öğrencilere sunumlar yapıldı.

Yapılan bilgilendirmenin 350 BPA içermeyen su matarası öğrencilere dağıtıldı.

Proje Koordinatörü Sevinç Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, plastikten üretilen pet şişelerin insan sağlığına ciddi zarar verdiğini söyledi.

Pet şişelerin doğayı kirlettiğini ve bu tür maddelerin geri dönüşüme gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, "Sıfır Plastik Projesi ile ilçemiz bazında plastik kullanımını ve tüketimini azaltmayı amaçladık. Amacımız ilçe genelinde çevre duyarlılığı kazandırmak ve plastik kullanımını azaltmak hakkında farkındalık sağlamaktır" dedi.

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