Şırnak'ta tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Şırnak Adliyesi bahçesinde "Ceza İnfaz Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" standı açıldı.

Vali Osman Bilgin, Ceza İnfaz Kurumunda oluşturulacak kütüphane için başlatılan kitap bağışı kampanyası standının açılışında, Adalet Bakanlığınca yapılan bu uygulamaların çeşitli vesilelerle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ıslahı için önem taşıdığını söyledi.

Cezaevlerinin sadece cezalandırıcı değil aynı zamanda ıslah edici kurumlar olduğunu kaydeden Bilgin, şöyle konuştu:

"Özellikle kitabın insanı özgürleştirdiğini, dünyayı ve yaşamı algılama ve anlama boyutuyla çok ayrı yeri olduğunu biliyoruz. Son dönemde ülkemizde açılan büyük kütüphanelerin sadece ülkemiz açısından değil, dünya ölçeğinde önemli örnekler teşkil ettiğini de hep beraber görüyoruz. İnşallah Adalet Bakanlığımızın yaptığı bu uygulamada cezaevlerimizin de insanların aradığı her türlü kaynağa erişebileceği imkanların olduğu alanlar olur."

Kitap ve diğer hususlarda her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Bilgin, kentin bu konuda örnek bir il olacağına inandığını dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, ceza infaz kurumlarının en önemli görevlerinin başında ıslah etmenin geldiğini, tutuklu ve hükümlülerin ıslahının önemsendiğini belirtti.

Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını etkin bir şekilde geçirmelerini sağlamak, onların topluma kazandırılması için hayata geçirilen kampanyanın çok önemli olduğunu aktaran Al, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 'Kitap iyileştirir' sloganıyla ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kampanya sürecimiz başladı. 15 Şubat'a kadar adliye binamızda devam edecek olan kampanyaya Şırnaklı kardeşlerimizi, ilimizde bulunan kurum ve kuruluşlar ile üniversitemizi cezaevlerinde bulunan hükümlüleri topluma kazandırılması konusunda destek olmaya davet ediyorum."

Daha sonra kurumlar bağışta bulundukları kitapları stantlara bıraktı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Ağır Ceza Reisi Enes Ayaz, kurum müdürleri, hakim ve savcılar ile adliye personelleri katıldı.

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