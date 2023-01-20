Şırnak Valisi Bilgin, Silopi'de sera açılışı yaptı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Silopi ilçesinde sera açılış programına katıldı.
Vali Bilgin, girişimci Mustafa Dündar'ın desteğiyle Silopi Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde kurulan seranın açılışında, ilçede ziraat fakültesi kurmak için çalışma başlattıklarını söyledi.
Valilik olarak üretime destek vereceklerini kaydeden Bilgin, "Şırnak'ta fıstığı fidanı dikmek isteyen herkese büyük oranda destek sağlayacağız. Yeter ki üretim yapılsın. Fıstık ağaçların da veririz." dedi.
Daha sonra açılışı yapılan seraya fide dikildi.