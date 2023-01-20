Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı 16. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Şahin, antrenman öncesi AA muhabirine, ikinci yarının ilk iki haftasında aldıkları galibiyetlerle büyük moral kazandıklarını söyledi.

Yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Şahin, "Takım olarak şu an çok iyi durumdayız. Ligin ikinci yarısına Fenerbahçe ve Altekma karşılaşmalarında aldığımız galibiyetler gerçek gücümüzü gösterdi. Bunu devam ettirmek, yarın da Bursa takımını yenmek istiyoruz. Zor maç bizi bekliyor. Onlar da bizim gibi son 2 maçını kazandı." diye konuştu,

Şahin, geçen yılki 8'incilik başarısını bu yıl da tekrarlama hedefinde olduklarını belirtti.

Takım oyuncularından Taha Erden de Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını ve maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Takım daha sonra Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan uçakla Bursa'ya hareket etti.

Cizre Belediyespor, yarın saat 16.00'da Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.​​​​​​​

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