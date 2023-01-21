Şırnak'ta 18 yaşındaki kızın karnından 2,5 kilogramlık kitle çıktı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 18 yaşındaki kızın karnında tespit edilen 2,5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve karnında şişkinlik ve ağrı nedeniyle ailesi tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürülen Güllü Kuas, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde Kuas'ın karnında kitle tespit edildi. Yapılan operasyonla Kuas'ın karnından 25 santimetre çapında 2,5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Usta, gazetecilere, hastanın gerekli radyolojik ve kan testlerinin ardından ameliyata alındığını, operasyonun 1,5 saat sürdüğünü söyledi.

Usta, hastanın ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildiğini belirterek, "En önemlisi kistin hastamızın doğurganlığına zarar vermeden çıkartılmasıdır. Bu ameliyatın başarısını gösteriyor. Kistin içerisinde kıl, tırnak, diş, tiroid dokusu, kıl folikülleri, saçlı deri, yağ hücreleri gibi yapılar vardı." diye konuştu.

Usta, kadınların her yıl rutin kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.