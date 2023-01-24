Şırnak'ta şehit olan güvenlik korucusunun oğlu Barış Encu babasını anlattı:

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit düşen korucu Nimet Encu'nun oğlu Barış Encu, "Babam vatan sevdalısıydı. Biz doğduğumuz günden beri böyle gördük babamızdan. Babam vatanı için yaşıyordu. Bu yolda yürüdü. Bizi de bu yolda yürüttü." dedi.

Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan 3 çocuk babası güvenlik korucusu Nimet Encu'nun (45) yakınları, Uludere ilçesinin Gülyazı köyünde taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Encu'nun oğlu Barış Encu (19), babasının 1994'de gönüllü olarak korucu olduğunu, şehit düştüğü operasyona aldığı yeni kıyafetlerle gittiğini söyledi.

Babasının görevinde çok disiplinli olduğunu anlatan Encu, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir insandı, kimseyi kırmazdı. Küçükle küçük büyükle büyük olan bir adamdı. Babam vatan sevdalısıydı. Biz doğduğumuz günden beri böyle gördük babamızdan. Babam vatanı için yaşıyordu. Bu yolda yürüdü. Bizi de bu yolda yürüttü. Alnımız ak. Her zaman vatan sağ olsun diyoruz. Babamın çok sevdiği köpeği vardı. Babamın kanı yerde kalmadı. Gönlüm rahat."

Encu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Bizi yalnız bırakmadılar, desteklerini esirgemediler. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Şehit Encu'nun amcası Yahya Encu ise yeğeniyle birlikte birçok operasyona katıldıklarını, yeğeninin cesur, devletine ve milletine sadık olduğunu aktardı.

Encu, "Hiç kimseye bir karış toprak vermeye niyetimiz yoktur. Bir Nimet gider bin Nimet gelir. Ne Nimetler var bu memlekette. Allah askerlerimize, polislerimize ve korucularımıza zeval vermesin. Hiçbir zaman hiç kimsenin kanı yerde kalmaz, devlet büyüktür." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ocak'ta Encu'nun şehadet haberini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Soylu, paylaşımında, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati... Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de şehit düşen kahraman korucumuz, Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encu'ya Rabb'im rahmet eylesin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.





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