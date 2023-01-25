Uludere'de arıcılara eğitim verildi

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ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesinde arıcılara eğitim verildi.



GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Uludere merkez, köy ve beldelerinde bulunan 239 arıcıya eğitim verilmesi amacıyla program düzenlendi.



Programda, Dr. Ali Korkmaz tarafından verilen eğitime katılan 90 yaşındaki Ahmet Güneş, 50 yıldır arıcılık yaptığını belirtti.



Güneş, "İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Murat İnan'ın desteğiyle şu ana kadar bir çok değerli hocadan eğitim aldık. Eğitimle arıcılık bilgimizi artırıyoruz. Bu tür eğitimler için teşekkür ederiz." dedi.



Eğitimin ardından üreticilere kitap hediye edildi.



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