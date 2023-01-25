Silopili öğrenciler kış okullarına ilgi gösterdi

ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında açılan kurslara öğrenciler ilgi gösterdi.
Silopi merkez ve köy okullarında açılan kursları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Bilen, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren kış okulu uygulamasının başlatıldığını söyledi.
Uygulama ile öğrencilerin, iki haftada toplam 40 saat kurs alabileceğini kaydeden Bilen, "Sömestir tatilinde plansız ya da evde boş oturarak vakit geçiren çocuklarımız bunun yerine okulda olmayı ders işlemeyi tercih etti. Öğrenciler programda ayrıca çeşitli etkinlikler yaparak eğleniyor. " dedi.