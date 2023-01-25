Silopili öğrenciler kış okullarına ilgi gösterdi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan kış okulu uygulaması kapsamında açılan kurslara öğrenciler ilgi gösterdi.



Silopi merkez ve köy okullarında açılan kursları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Bilen, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de bilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren kış okulu uygulamasının başlatıldığını söyledi.



Uygulama ile öğrencilerin, iki haftada toplam 40 saat kurs alabileceğini kaydeden Bilen, "Sömestir tatilinde plansız ya da evde boş oturarak vakit geçiren çocuklarımız bunun yerine okulda olmayı ders işlemeyi tercih etti. Öğrenciler programda ayrıca çeşitli etkinlikler yaparak eğleniyor. " dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.