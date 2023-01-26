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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta minibüs bir iş yerinin avlusuna girdi

AA

Şırnak'ta minibüs bir iş yerinin avlusuna girdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü aracıyla bir iş yerinin avlusuna girdi, kazada 2 kişi yaralandı.

Merkez Vakıfkent Mahallesi Nujin Caddesi'nde, Nezir Bayık yönetimindeki 65 HC 517 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin avlusuna girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Nezir Bayık ile araçta bulunan Aysel Katar (13) yaralandı.

Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.


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