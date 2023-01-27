DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Avşar ve Kaplan'dan Şırnak'ta esnaf ziyareti

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ŞIRNAK (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Cem Avşar ve Hasan Kaplan Şırnak'ta esnaf ziyaretinde bulundu.

Şırnak'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Avşar ve Kaplan, daha sonra partilerinin il binasında teşkilat üyeleriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



Toplantının ardından Avşar, yaptığı açıklamada, Şırnak bölgesindeki teşkilatlarıyla saha çalışması yaparak, esnafla, vatandaşlarla bir araya gelip sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Avşar, "Biz bugüne kadar 3 yıldır sürdürdüğümüz mücadelenin artık hasat dönemine girdik. Vatandaşlarımızın, DEVA Partisine oy vermeleri ve 6'lı masanın ortak seçeceği cumhurbaşkanı adayına destek vermeleri için saha ziyaretlerimizi artıracağız. Türkiye'nin 86 milyon vatandaşına hitap edecek bir cumhurbaşkanı gerekli. Bundan sonra çok uzun değil çok kısa bir süre içerisinde şubat ayının ortalarına doğru 6'lı masa ortak cumhurbaşkanı adayını belirleyecektir." diye konuştu.



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