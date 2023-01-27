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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

AA

Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 17'inci haftasında sahasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda Başantrenör Nuri Şahin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynan maçla tamamlandı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Develi Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Takım oyuncularından Çağatay Durmuş da Develi Belediyespor maçının zor geçeceğini bildiklerini, hazırlıklarını kazanmak üzerine yaptıklarını belirtti.

Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı, 29 Ocak Pazar günü Şırnak Spor Salonu'nda oynanacak.


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