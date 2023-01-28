Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 17. haftasında sahasında Develi Belediyespor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda Başantrenör Nuri Şahin gözetiminde karşılaşmanın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Takımın sportif direktörü ve menajeri Cenk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın son maçlarda iyi bir ivme yakaladığını ve Develi Belediyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, "Yarın karşılaşacağımız Develi Belediyespor ile önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağımız ve ilk 8 için en önemli rakiplerimizden olan TÜRŞAD takımını yenmek istiyoruz. Bu iki maçı önemsiyoruz. Oyuncularımız da hazırlıklarını bu doğrultuda gerçekleştiriyor. İki maçta şüphesiz zor olacak ama oyuncularımıza güveniyoruz ve iki maçı da kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Geçen yıl taraftarlarımızı başarılarımızla sevindirdik, bu yıl da bunu tekrarlamak istiyoruz." diye konuştu.

Rakiplerinin 4 yeni oyuncuyu kadrosuna kattığını ve uzun süredir galip gelememeleri nedeniyle kendi maçlarını çıkış maçı olarak gördüğünü dile getiren Yılmaz, kendi taraftarları önünde maçı kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.

Takım oyuncularından Kemal Kahyan da, Develi Belediyespor maçının zor geçeceğini bildiklerini, hazırlıklarını kazanmak üzerine yaptıklarını belirtti.

Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı, yarın saat 13.00'da Şırnak Spor Salonu'nda oynanacak.





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