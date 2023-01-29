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Salon: Şırnak

Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov (Hilmi Şahin, Taha Erden, Kemal Kayhan, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan)

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Stankoviç, Miskecivh, Alperay Demirciler, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, (Berkan Bozan, Yusuf Eken, Ahmet Samet Baltacı, Hamdi Erkan)

Setler: 25-21, 25-19, 16-25, 23-25, 16-14

Süre: 128 dakika (27, 25, 24, 30, 22)





ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. haftasında Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor’u 3-2 yendi.









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