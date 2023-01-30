Bingöl ve Şırnak'ta 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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BİNGÖL/ŞIRNAK (AA) - Bingöl ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kentte 47 köy yolu yoğun kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı'da 9, Genç'te 11, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 9 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.



Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçedeki 1 belde, 3 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlamamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde sabah etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

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