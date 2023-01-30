Bingöl ve Şırnak'ta 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl ve Şırnak'ta 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

AA

Bingöl ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bingöl ve Şırnak'ta 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL/ŞIRNAK (AA) - Bingöl ve Şırnak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre kentte 47 köy yolu yoğun kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, merkeze bağlı 11, ilçelerden Adaklı'da 9, Genç'te 11, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 9 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 2 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçedeki 1 belde, 3 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlamamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde sabah etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda 1 ülke ve 45 kente hizmet
YEREL HABERLER Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma ...
(Görüntülü) ŞIRNAK?TA SİS ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK?TA SİS ETKİLİ OLDU
(Görüntülü) ŞIRNAK&#039;TA 20 KÖY VE 8 MEZRA YOLU KARDAN KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK'TA 20 KÖY VE 8 MEZRA YOLU ...
Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı
Voleybol : AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol : AXA Sigorta Efeler Ligi
Şırnak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 ...
Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçı ...
(Görüntülü) EŞ KATİLİ SANIK: SİLAHA 3 GERÇEK, 3 SES MERMİSİ KOYDUM, SIRASINI KARIŞTIRDIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞ KATİLİ SANIK: SİLAHA 3 GERÇEK, 3 SES ...
(Görüntülü)ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KURDUĞU VOLEYBOL TAKIMI 2&#039;NCİ LİGDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ...
Eş katili sanık: Silaha 3 gerçek, 3 ses mermisi koydum, sırasını karıştırdım
YEREL HABERLER Eş katili sanık: Silaha 3 gerçek, 3 ses mermisi ...
Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için kurduğu voleybol takımı 2'nci ligde
YEREL HABERLER Erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için kurduğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.