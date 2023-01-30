ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 49 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 330,6 gram sentetik uyuşturucu, 2,68 gram eroin, 2 bin 850 paket sigara, 39 elektronik eşya, 15 cep telefonu, 400 gram çay, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem uygulandı.