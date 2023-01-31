Uludere'de öğrencilere ücretsiz yemek hizmetinde kapsam genişletildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde ücretsiz yemek hizmeti verilen öğrenci sayısı 6 Şubat'tan itibaren 3 bin 242'ye yükselecek.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, 6 Şubat itibarıyla ilçede okul öncesi öğrencilerin tamamı ile taşıma kapsamında bulunan okullarda öğrencilere ücretsiz yemek dağıtımı yapacaklarını belirterek, pansiyonlarda kalan öğrenciler ile evleri uzakta olup, öğle arası evine gitme imkanı olmayan öğrencileri de bu kapsama dahil edeceklerini söyledi.



Demirtaş, bu çalışma ile öğrencilere daha önce sundukları ücretsiz yemek uygulamasını daha da genişlettiklerini belirtti.







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