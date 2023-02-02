Şırnak'ta kurulan tesisler yer fıstığı üreticilerinin piyasadaki etkinliğini artırdı

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ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN/MEHMET DEMİRHAN - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 ayrı girişimci tarafından açılan fıstık eleme ve paketleme tesisleri sayesinde ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarlanan çiftçilerin, bu şekilde piyasada da etkinliği arttı.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde önemli bir yere sahip olan Silopi ilçesinde girişimci Senan İdin ve Kamil Karatay tarafından devletten alınan teşviklerle geçen yıl fıstık eleme ve paketleme tesisleri açıldı.

Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki 2 tesis, ilk etapta 65 kişiye istihdam sağladı. Uzun vadede 2 tesiste 150 kişinin çalışması hedefleniyor.

Tesislerde, geçen yıl 15 bin ton ürünün çeşitli aşamalardan sonra satışı gerçekleştirildi. Bu yıl hasat döneminde bunun 2 katına çıkarılması planlanıyor.

Senan İdin'in kurduğu tesisin müdürü Nurettin Sevimli, AA muhabirine, ilçeye hizmet etmek ve istihdama katkı sağlamak için 100 milyon liraya mal olan tesisin hizmete açıldığını söyledi.

Yakın zamanda eksik olan makinelerin tamamlanmasıyla istihdam sayısını artıracaklarını kaydeden Sevimli, "Çiftçilerimiz kendi ilçelerinde daha tatmin edici bir fiyatta ürünlerini satabiliyor. Bu sayede daha çok vatandaşımız yer fıstığı ekebilecek." dedi.

Çiftçilerden aldıkları ürünü Irak'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok iline gönderdiklerini aktaran Sevimli, yeni kurulan bir tesis olmasına rağmen çok iyi sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de yer fıstığı ihracatında 3. sıradayız. Ürünümüzün kalitesinde de iddialıyız." diyen Sevimli, fıstığın kavrulması, yağı ve gramlık paketleme makinelerinin de faaliyete geçmesi ile tam randımanlı çalışacaklarını anlattı.

Tesisin üretim şefi Delil Haki de hasadın ardından çiftçiden tarlada satın aldıkları ürünün tesiste çeşitli işlemlerden geçtiğini, yer fıstığını kabuklu ve iç olarak paketledikleri bildirdi.

Tesiste çalışan Zozan İdin, ilçede yapılan yatırımlar sayesinde kadınların da çalışmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yer fıstığı üreticisi Mustafa Osmanoğlu ise açılan tesisler sayesinde yetiştirdikleri yer fıstığını yerinde sattıklarını, bunun da çeşitli avantajları olduğunu ifade etti.

Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Salgın döneminde kilogramını 6 liraya satıyorduk. Geçen yıl hasat döneminde kilogramını 30 liraya kadar satabildik. 15 bin dönüm arazide yer fıstığı ektik. Osmaniye, Adana bölgesinden gelen iş insanları bunun yol ve diğer giderlerini düşünerek ürünümüzü 25 liraya alabileceklerini söylediler. Buradaki tesislere yer fıstığını satarak biz de daha fazla kar ettik. Tesiste birçok kişi de çalışarak evlerine ekmek götürüyor. Böyle tesislerin Silopi'de açılması çok iyi oldu. Bu durum bütün fıstık üreticilerini sevindirdi. Emeği geçen kim varsa teşekkür ediyoruz."

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