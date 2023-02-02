Şırnak'ta zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 3 otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
F.T. idaresindeki 34 PR 7886 plakalı otomobil, Şırnak-Cizre kara yolu 19. kilometre İkizce köyü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle arkadan gelen 34 BBL 134, 59 PN 049 ve 33 AKR 441 plakalı araçlar da kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile Y.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.