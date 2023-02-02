Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. Tedbirsiz trafiğe çıkan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Şırnak-Cizre kara yolu Hastane Kavşağı yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Belediye, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yaptı, trafik polisleri yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oldu.

Öte yandan Şırnak Valiliği, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmaması uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın kar yağışı, buzlanma riskine karşı araçlarında mutlaka kış lastiği takılı veya zincirli trafiğe çıkmaları önem arz etmektedir. Hava muhalefeti nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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