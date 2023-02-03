Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarına devam etti

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ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 18'inci haftasında sahasında TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda Başantrenör Nuri Şahin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Şahin, AA muhabirine, ilk 8'de yer almak için TÜRŞAD maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Takım oyuncularından İvanov da TÜRŞAD maçının zor geçeceğini bildiklerini, hazırlıklarını kazanmak üzerine yaptıklarını anlattı.

Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı, 5 Şubat Pazar günü Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak.

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