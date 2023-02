Cizre'de gazeteci Davut Çimen, mezarı başında anıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde sahibi olduğu gazetede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Davut Çimen, ölümünün 12. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir ve yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları Çimen'in kabri başında dua etti.



Mir, burada yaptığı konuşmada, "Her zaman daha ileriyi düşünen, gazetecilerin bir araya gelmesinde öncülük edip, gerek kişiliği gerekse gazeteci kimliği ile farklı bir insandı. Ancak takdiri ilahi o şu an aramızda değil. İnanıyorum ki şu an bizim onun için okuduğumuz duaları ve güzel sözleri duyuyordur." dedi.



