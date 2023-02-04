Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda TÜRŞAD ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, TÜRŞAD maçına oyuncuların iyi hazırlandığını deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Takımın son haftalardaki başarılı maçlar çıkardığını belirten Cıvıldak, şunları kaydetti:

"Şuan 8. sıradayız ve yerimizi son maça kadar korumak amacındayız. Yarın deplasmanda oynayacağımız TÜRŞAD takımı ile aramızda 1 puan var. Aynı zamanda ilk 8 için en büyük rakibimizle karşılaşacağız. Bu maça iyi hazırlandık. Kazanarak dönmek istiyoruz. Geçen sene ilk 8'de yer alarak taraftarımızı mutlu ettik. Bu yıl da amacımız bunu tekrarlamak. Bunu da başaracak güçteyiz."

Oyuncularından Ömer Furkan Dur da, TÜRŞAD maçının zor geçeceğini ve kazanmak için hazırlık yaptıklarını aktardı.

Takım daha sonra Bitlis'e hareket etti.

Cizre Belediyespor, TÜRŞAD maçı, yarın saat 13.00'te Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak.





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