Şırnak'ta 75 yerleşim yerinin yolu çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 111 yerleşim yerinden 75'ine yeniden ulaşım sağlandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 111 köy ve mezra yolundan 75'i, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde açıldı.

Yolu kapanan yerleşim birimlerine ulaşım sağlanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde güney yönünden kent merkezi ve ilçelerde fırtına beklendiği bildirildi

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.





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