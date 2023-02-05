Şırnak'ta okulda biriken kar yığınları temizlendi

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde okulda biriken kar yığınları, okul idaresi tarafından temizlendi.

Dağdibi İlk ve Ortaokulu Müdürü Hakkı Sak ve okulda görevli öğretmenler, yarın başlayacak eğitim öğretimin ikinci yarısına okulu hazırlamak için harekete geçti.

Okulun bahçesini ve çevresini kaplayan kar yığınları Sak ve görevli öğretmenler tarafından kürekle temizlendi.

Okulda yapılan çalışmaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, "Kış şartlarında bütün idareci öğretmenlerimiz ve yardımcı personellerimizle fedakarca çalışarak okullarını 6 Şubat Pazartesi gününe hazırladılar. Dağdibi köyümüz en çok yağış alan köyümüz ve en çok etkilenen köyünüzdür. Yaptığı fedakarlıklar ve güzel çalışmalarından dolayı okul müdürümüz Hakkı Sak'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.