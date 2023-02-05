Şırnak’ın 2 ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ile 2 ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanların da idari izinli olacağı kaydedildi.﻿

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