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Şırnak'ta bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü, anne, ağabeyi ve ablasını yaraladı

AA

Şırnak'ta bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü, anne, ağabeyi ve ablasını yaraladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü, annesi, ağabeyi ve ablasını yaraladı.

Merkez Yeni Mahalle Şaranlar Sitesinde aile içerisinde kavga olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, girdikleri evde Ahmet K. (57), eşi Veciha K. (51), oğlu Muhammed K. (27), kızı Zehra K'yi (25) bıçaklanmış, oğlu Abdullah K'yi (24) de baygın halde buldu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince aile üyeleri, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan baba Ahmet K. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Abdullah K. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Şüphelinin 3 gün önce de anne ve babasını bıçakla yaraladığı öğrenildi.

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