Gaziantep'te 13 yaşındaki çocuk yaklaşık 79 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

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ŞIRNAK (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Şırnak'tan giden AFAD ve belediye ekipleri tarafından enkazdan yaklaşık 79 saat sonra 13 yaşındaki çocuk sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şırnak'tan gönderilen AFAD ve belediye ekipleri, Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede, yıkılan bir binadan ses geldiğini tespit eden AFAD'ın koordinasyonunda belediye ve jandarma ekipleri, yürütülen çalışmalarla depremden yaklaşık 79 saat sonra enkaz altında 13 yaşındaki Yasmin İçli'ye sağ ulaştı.

Enkazdan çıkarılan İçli, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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