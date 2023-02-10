Hatay'da depremde hayatını kaybeden kaynana ve gelininin cenazesi Şırnak'ta defnedildi

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ŞIRNAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren kaynana ve gelininin cenazesi Şırnak'ta toprağa verildi.

Hatay'da oturan Yasemin Akça Değer (22) ve kaynanası Hanım Değer'in (56) depremde yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri bulundu.

Yasemin Akça Değer'in cenazesi Şırnak merkeze, kaynanası Hanım Değer'in cenazesi de Cizre ilçesine getirildi.

Yasemin Akça Değer'in cenazesi, Geylani Camisinde kılınan namazın ardından Yeni Mahalle kabristanında, Hanım Değer'in cenazesi de Nur Mahallesi Camisinde kılınan namazdan sonra Nur Mahallesi mezarlığında defnedildi.

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