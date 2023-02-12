Depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Şırnak ve Mardin'de defnedildi

ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.
Depremden etkilenen Hatay'da Esenlik Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın enkazında yaşamını yitiren Şerif ve eşi Yıldız ile çocukları Hüseyin ve Hasan Esmer'in cenazesi işlemlerin ardından Cizre'ye getirildi.
4 kişinin cenazesi Şah Mahallesi'ndeki Hazreti Nuh Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.
- Mardin
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan ve yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren ziraat mühendisi 31 yaşındaki Mehmet Çelik'in cenazesi Derik ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.