Depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Şırnak ve Mardin'de defnedildi

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ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi Şırnak'ın Cizre ve Mardin'in Derik ilçesinde toprağa verildi.



Depremden etkilenen Hatay'da Esenlik Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın enkazında yaşamını yitiren Şerif ve eşi Yıldız ile çocukları Hüseyin ve Hasan Esmer'in cenazesi işlemlerin ardından Cizre'ye getirildi.

4 kişinin cenazesi Şah Mahallesi'ndeki Hazreti Nuh Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

- Mardin



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan ve yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren ziraat mühendisi 31 yaşındaki Mehmet Çelik'in cenazesi Derik ilçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.







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