Türkmen Milletvekili İmdat Bilal'in ulaştırdığı yardımlar depremzedelere gönderilecek

ŞIRNAK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştırılan yardımlar deprem bölgesine gönderilecek.



Milletvekili İmdat Bilal beraberinde getirdiği yardım malzemelerini Silopi Kaymakamı Cihat Koç'a teslim etti.

Kaymakam Koç ile Türkmen Milletvekili Bilal, yardım malzemelerinin toplandığı Silopi Kapalı Spor Salonunda incelemelerde bulundu.



Milletvekili Bilal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeye başsağlığı dileyerek, yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.



"Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet ve inşallah bunu da atlatır. Türkiye bize çok destek oldu, çok yardım etti. Dünyaya ve bütün mazlum ülkelere yardım ettiği gibi bize de çok destek oldu. Bugün de bizim Türkiye'nin yanında durmamız gerekiyor. Erbil, Süleymaniye, Dohuk'ta ve Irak'ın bütün bölgelerinde bütün millet seferber oldu. Biz de kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Manevi olarak da yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hayatını kaybedenlerin mekanları cennet olsun, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." dedi.



Kaymakam Koç da, dünyanın her yerinden ülkeye ciddi yardımların desteklerin geldiğini ifade ederek, tüm bu destekler için teşekkür ettiklerini söyledi.



Koç, bu yardımları koordinasyon içerisinde afet bölgelerine hızlı bir şekilde ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.







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