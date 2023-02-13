Depremde hayatını kaybeden anne ve iki kızının cenazesi Şırnak'ta defnedildi

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ŞIRNAK (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren anne ve 2 kızının cenazesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verildi.

Depremden etkilenen Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'ndeki binanın enkazında hayatını kaybeden Hediye ile kızları Asime ve Reyyan Turgut'un cenazesi işlemlerin ardından Cizre'ye getirildi.

Anne ve kızlarının cenazesi Nuh Nebi Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlıkta yan yana defnedildi.

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